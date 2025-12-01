На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве

Mash: концертный директор Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка
true
true
true
close
max.sitni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На территории ГУМа в Москве едва не сорвался запуск катка из-за потасовки между между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, двое мужчин устроили стычку на льду, а затем продолжили ее уже у борта.

Как сообщает Mash со ссылкой на очевидцев, блогер публично оскорбил Ситника. Концертный директор певца вырвался из рук державших его сопровождающих и кинулся на обидчика. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки.

До этого певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) понес наказание за драку с коллегой Михаилом Гребенщиковым, которая произошла на московском футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». По словам пострадавшего, инцидент с избиением произошел 13 июня, когда он стоял рядом с отелем «Альфа». Проходящий мимо Пирцхалава оскорбительно высказался в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. Однако Иракли это не понравилось, и он ударил коллегу по голове — Гребенщиков зафиксировал побои и обратился в полицию.

Ранее футболист Смолов извинился за драку в московском кафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами