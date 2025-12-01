Концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве

На территории ГУМа в Москве едва не сорвался запуск катка из-за потасовки между между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, двое мужчин устроили стычку на льду, а затем продолжили ее уже у борта.

Как сообщает Mash со ссылкой на очевидцев, блогер публично оскорбил Ситника. Концертный директор певца вырвался из рук державших его сопровождающих и кинулся на обидчика. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки.

До этого певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) понес наказание за драку с коллегой Михаилом Гребенщиковым, которая произошла на московском футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». По словам пострадавшего, инцидент с избиением произошел 13 июня, когда он стоял рядом с отелем «Альфа». Проходящий мимо Пирцхалава оскорбительно высказался в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. Однако Иракли это не понравилось, и он ударил коллегу по голове — Гребенщиков зафиксировал побои и обратился в полицию.

