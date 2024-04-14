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Светлана Разина призвала экс-солисток «Миража» помириться ради группы

Певица Светлана Разина заявила, что хочет воссоединения «Миража»

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Global Look Press

Певица Светлана Разина в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ призналась, что ждет воссоединения группы «Мираж».

«Мне бы хотелось, чтобы «Мираж» воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся. Я не считаю справедливым, что Маргарита и Наталья не имеют права исполнять эти песни. Это против всякой логики», — отметила Разина.

«Мираж» получила вторую волну популярности после успеха сериала «Слово пацана», где прозвучали многие песни эпохи популярности группы. Сама Разина, которая в свое время была солисткой коллектива, признавалась на шоу «Звезды сошлись», что не получила никаких авторских отчислений. По словам артистки, исключительные права на песни группы остались у ее супруга после развода.

«Он вписал себя в авторство, соавторство и получает за меня все деньги. То есть он, сидя на пятой точке, получает все дивиденды, а я могу только поехать в какой-нибудь Хабаровск и лично зарабатывать деньги, отпрыгивая в свои 60», — возмущалась Разина.

Ранее Катя Лель оценила шансы на примирение с бывшим мужем.

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