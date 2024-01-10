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Продюсер «Бригады» назвал «недоразумением» отказ суда рассматривать иск к Ивлеевой

Актер Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой после отказа суда рассматривать предыдущий

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и продюсер Александр Иншаков, инициатор коллективного иска на 1 млрд рублей против блогера Анастасии Ивлеевой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал недоразумением отказ суда рассматривать его заявление. Он заявил, что планирует подать новый иск против блогера из-за «голой вечеринки» и добавил, что ее извинения — «для детей».

«Это какое-то недоразумение, я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Так что все будет нормально. Да, конечно, мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения. Эти заявления — это все для детей. Нормальные люди все прекрасно понимают ситуацию, что произошло, прекрасно знают, что они сделали. За все нужно отвечать. Мы будем последовательны в своих решениях. Тем более сейчас нас поддерживает вся страна, со всех регионов, пишут, звонят, из-за ленточки ребята-бойцы звонят», — сказал он.

10 января Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление актера, продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова против блогера Насти Ивлеевой, организовавшей скандальную «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. В публикации отмечается, что причиной возвращения иска стало то, что сведения о проживании Ивлеевой на территории московского района Хамовники отсутствуют.

В декабре 2023 года Иншаков организовал коллективный иск против Ивлеевой с требованием компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей.

Ранее суд приостановил работу клуба «Мутабор» после «голой» вечеринки.

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