Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никита Михалков поднял прибыль почти на 20 млн рублей

Бизнес режиссера Никиты Михалкова увеличил прибыль почти на 20 млн рублей
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Компания режиссера Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей за прошедший год. Это выяснила «Газета.Ru».

Прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 51 тысячи рублей за 2024 год, а за 2023-й – 63 миллионов 308 тысяч рублей.

Основной вид деятельности ООО «Бесогон» — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

В марте 2025 года Telegram-канал «Звездач» сообщал, что у ювелирной компании режиссера Никиты Михалкова нашли долг перед Федеральной налоговой службой в размере 16 млн рублей. Михалков является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.

До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, в настоящее время идет процесс ее ликвидации. Представители компании не комментировали сообщения о долгах.

Ранее Михалков высказался против возвращения артистов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами