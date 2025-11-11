Умер экс-лидер британской группы Living In A Box Ричард Дэрбишир

Бывший лидер британской синти-поп группы Living In A Box Ричард Дэрбишир умер на 66-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

«С огромной печалью вынуждены сообщить о кончине Ричарда Дэрбишира, основателя и фронтмена Living In A Box в 1987–1990 годах... Ричард, где бы ты ни был, мы будем очень по тебе скучать. Наш смех, наши безумные приключения — все это мы никогда не забудем», — отмечается в заявлении группы.

Причина смерти артиста неизвестна.

Дэрбишир родился в 1960 году в графстве Чешир. В юности он учился в Манчестере, затем вместе с родителями переехал в Японию, где окончил американскую школу-интернат. Увлечение музыкой у него появилось под влиянием The Beatles.

Музыкальную карьеру он начал в 20-летнем возрасте, а в 1985-м году присоединился к коллективу Living In A Box как вокалист и автор песен. Группа прославилась в 1987 году благодаря одноименному хиту Living In A Box.

В 1989 году Дэрбишир покинул группу из-за разногласий с продюсерами и занялся сольной карьерой. В 1994 году он выпустил альбом How Many Angels.

После его ухода группа распалась, однако в 2016 году возобновила деятельность с новыми вокалистами.

10 ноября сообщалось, что бас-гитарист британской хеви-метал-группы Savage, который также был одним из ее основателей, Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни. Брэдли и гитарист Энди Доусон создали Savage еще в подростковом возрасте. В 1983 году вышел дебютный альбом группы Loose N Lethal, ставший крайне популярным в США. Музыканты активно выступали на рок-фестивалях вместе с Metallica и Venom.

Ранее умер сооснователь Kiss Эйс Фрейли.