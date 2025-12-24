На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина повторила сюжет фильма «Терминал» в аэропорту Куала-Лумпур

Малазийка год прожила в аэропорту перед госпитализацией в психиатрическую клинику
true
true
true
close
kini.viral.my/Threads

Малазийка случайно повторила сюжет фильма Стивена Спилберга «Терминал» в международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA). Кадры с женщиной распространились в социальной сети Threads.

Утверждается, что она год проживала в терминале 1 аэропорта в Малайзии. На попавших в сеть кадрах малазийка занимает ряд кресел рядом с огнетушителем в окружении тележек для багажа, в которых, предположительно, находятся ее вещи.

Очевидцы рассказали, что женщина использовала бесплатный Wi-Fi, кондиционер и водоснабжение в аэропорту.

18 декабря в аэропорт вызвали полицию: женщина якобы кричала на пассажиров и ругала детей, игравших неподалеку. Ее задержали. Проверка показала, что при себе у нее была справка о психическом заболевании, в связи с чем ее госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Фильм с Томом Хэнксом в главной роли рассказывает историю Виктора Наворски, отправившегося в Нью-Йорк из Восточной Европы. Пока Виктор летел, у него дома произошел государственный переворот, и он не смог въехать в США с паспортом несуществующей страны. Пока война в его родной стране не закончится, Наворски не мог покинуть аэропорт.

В отличие от персонажа фильма «Терминал», женщина осталась в аэропорту по собственной воле.

СМИ сообщают, что терминал 1 KLIA в последний год стал убежищем по меньшей мере для пяти бездомных, которые используют стулья в зале вылета в качестве спальных зон, а туалеты на четвертом этаже — для приведения себя в порядок.

Ранее пьяная авиадебоширка напала на Алексея Глызина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами