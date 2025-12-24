Женщина повторила сюжет фильма «Терминал» в аэропорту Куала-Лумпур

Малазийка год прожила в аэропорту перед госпитализацией в психиатрическую клинику

Малазийка случайно повторила сюжет фильма Стивена Спилберга «Терминал» в международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA). Кадры с женщиной распространились в социальной сети Threads.

Утверждается, что она год проживала в терминале 1 аэропорта в Малайзии. На попавших в сеть кадрах малазийка занимает ряд кресел рядом с огнетушителем в окружении тележек для багажа, в которых, предположительно, находятся ее вещи.

Очевидцы рассказали, что женщина использовала бесплатный Wi-Fi, кондиционер и водоснабжение в аэропорту.

18 декабря в аэропорт вызвали полицию: женщина якобы кричала на пассажиров и ругала детей, игравших неподалеку. Ее задержали. Проверка показала, что при себе у нее была справка о психическом заболевании, в связи с чем ее госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Фильм с Томом Хэнксом в главной роли рассказывает историю Виктора Наворски, отправившегося в Нью-Йорк из Восточной Европы. Пока Виктор летел, у него дома произошел государственный переворот, и он не смог въехать в США с паспортом несуществующей страны. Пока война в его родной стране не закончится, Наворски не мог покинуть аэропорт.

В отличие от персонажа фильма «Терминал», женщина осталась в аэропорту по собственной воле.

СМИ сообщают, что терминал 1 KLIA в последний год стал убежищем по меньшей мере для пяти бездомных, которые используют стулья в зале вылета в качестве спальных зон, а туалеты на четвертом этаже — для приведения себя в порядок.

