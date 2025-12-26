Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году

К премьере комедийного сериала «Жека Рассел», которая состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» в Новый год, команды КИОН и ON Лейбла (входит в ON Медиа) выпустили известные новогодние треки, исполненные джек-рассел-терьерами.

В собаки пролаяли три музыкальные вариации на праздничные композиции: «We Wish You a Merry Christmas», «Jingle Bells» и «В лесу родилась елочка».

Автором релиза выступил ON Лейбл, а сама подача отсылает к главному герою сериала «Жека Рассел»: бухгалтеру Жене, превращенному в джек-рассел-терьера своей возлюбленной.

Композиции стали доступны 26 декабря в сервисе «КИОН Музыка» и на других стримингах. В «КИОН Музыке» также появился эксклюзивный плейлист «От Жеки Рассела» — подборка для уютных новогодних дней в компании питомца. В плейлист вошли песни популярных исполнителей от Pet Shop Boys и The Stooges до Александра Розенбаума и OQJAV, в которых упоминаются собаки.

Музыкальный релиз стал частью промо к премьере сериала «Жека Рассел» — комедийной истории об офисном тихоне Жене, которого начальница-ведьма превращает в собаку. Оказавшись в теле пса, герой вынужден решать человеческие проблемы собачьими лапами.

Главные роли в сериале исполнили Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Екатерина Климова, а также четвероногие актеры — джек-рассел-терьеры. Сериал покажут эксклюзивно на «КИОН» 1 января.

