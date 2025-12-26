На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роман Товстик вернул бывшей жене кофемашину после скандала

Предприниматель Роман Товстик заявил с интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак», что вернул бывшей супруге Елене кофемашину.

Бизнесмен показал скриншот со своего телефона, на котором видно, что кофемашина стоит в доме Елены.

«Честно, мы не думали, что она даже обратит внимание на то, что нет кофемашинки», — добавила нынешняя возлюбленная Товстика Полина Диброва.

По словам Товстика, изначально он забрал кофемашину «как простую личную вещь». Предприниматель заверил, что в доме, где он проживал с бывшей женой и детьми, никто не пил кофе, кроме него самого.

«Я такой жадный, забрал кофемашинку. Оставляешь квартиру, которая стоит [дорого], и этого никто не замечает. А то, что забрал кофемашинку, то сразу пошло, понеслось», — вспоминает Товстик.

Бизнесмен заявил, что узнал о том, что его обвинили в воровстве, после просмотра шоу «Малахов». Также он заметил несколько публикаций в СМИ, которые высмеивали ситуацию. После этого Товстик купил другую кофемашину, но Елену не устроил такой исход, и он решил вернуть прежний аппарат бывшей жене.

Ранее Полина Диброва заявила, что муж не поверил в развод.

