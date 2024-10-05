Команде «депутата Наливкина» грозит до 15 лет тюрьмы за выпуск с гранатометом

Против продюсера проекта BARAKuda Семена Вавилова и режиссера Андрея Клочкова возбудили уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором «депутат» разминирует забытую на остановке сумку с помощью ненастоящего гранатомета. Создателям проекта грозит до 15 лет тюрьмы, если их признают виновными в нарушении статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ...»).

«Как снимают обычные фильмы, сериалы? Или их создателей тоже можно объявить хулиганами и посадить в тюрьму? Я не понимаю, в чем мы виноваты. Приложим все силы, чтобы доказать свою невиновность», — заявил создатель проекта в беседе с каналом.

При этом ролик, о котором идет речь, вышел на Youtube-канале BARAKuda еще три года назад. Тогда же стало известно, что УМВД РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ. Режиссер проекта Клочков сообщал «Ъ», что следствие не предъявляло съемочной команде обвинение. Также он настаивал на невиновности.

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