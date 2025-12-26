«Жизнь продолжается»: актер Долинский поддержал Юлию Меньшову

Актер Владимир Долинский выразил соболезнования своей коллеге, Юлии Меньшовой, в связи с уходом из жизни ее матери, народной артистки России Веры Алентовой. В беседе с 360.ru он призвал ее держаться, отметив, что жизнь продолжается.

«Юлию Меньшову, их дочь, я очень люблю как замечательную актрису, как ведущую. Я выражаю всяческие соболезнования Юле, пусть она держится. Жизнь продолжается», — подчеркнул Долинский.

Он также отметил, что Вера Алентова запомнится многочисленным поклонникам как очень эффектная и талантливая актриса, а также верная супруга прекрасного режиссера Владимира Меньшова. Она навсегда вошла в историю российского и советского кино, подчеркнул артист.

Напомним, народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни накануне в возрасте 83 лет. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли. Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Елена Проклова рассказала об искренней любви Алентовой к актерской работе.