Проклова о Вере Алентовой: «Все силы и стремления она посвящала профессии»

Народная артистка России Вера Алентова посвятила своей работе все силы, она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова. Ей удалось оставить прекрасный след в искусстве, а ее уход из жизни стал огромным ударом для зрителей, заявила актриса Елена Проклова в беседе с 360.ru.

Проклова сообщила, что часто встречалась с Алентовой на различных кинофестивалях, и всегда с огромным уважением относилась к огромному вкладу, который она внесла в развитие кинематографа.

«Она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова, любила профессию и посвящала ей все свои силы, стремления», — подчеркнула заслуженная артистка РСФСР.

Уход Алентовой – это огромный удар не только для ее близких, но и для поклонников творчества актрисы, многочисленных зрителей, которые будут скорбеть вместе с ее семьей, заключила Проклова.

Напомним, народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни накануне в возрасте 83 лет. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли. Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актриса Стаханова назвала Алентову талантливейшим человеком.