Галина Стаханова о Вере Алентовой: «Талантливейший человек был»

Актриса Стаханова назвала Алентову талантливейшим человеком
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народная артистка России Вера Алентова, которой не стало накануне, была талантливейшим человеком. Об этом «Пятому каналу» рассказала актриса Галина Стаханова.

Она уточнила, что они не были знакомы лично, поскольку они не встречались на одной площадке. Однако Стаханова отметила, что она знакома с творчеством Алентовой.

«По спектаклям, которые я видела, и фильмам, ну, талантливейший человек был. Мне кажется, неплохая была, не только как актриса, но и как в жизни, как человек», — сказала актриса.

Артистка также выразила соболезнования семье Алентовой.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной могла стать острая сердечная недостаточность.

В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные». Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой.

