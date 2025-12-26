Борис Щербаков рассказал о совместной работе с Верой Алентовой

Народная артистка России Вера Алентова была не только очень талантливой, но и очаровательной женщиной. С ней было приятно и легко работать, а ее уход из жизни стал огромной потерей и для кино, и для театра, заявил 360.ru актер и телеведущий Борис Щербаков.

«Это была прекрасная артистка, великолепная женщина, очаровательный человек. Я имел счастье работать с ней, это было одно удовольствие», — признался артист.

Он подчеркнул, что без Алентовой театр и кинематограф понесут огромные потери, а также выразил соболезнования ее близким.

Напомним, народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни накануне в возрасте 83 лет. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли. Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

