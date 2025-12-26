На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Александр Лыков призвал россиян носить на сумках Чебурашек вместо Лабубу

Актер Лыков призвал носить на сумках Чебурашек вместо Лабубу
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянам лучше носить на сумках не Лабубу, а отечественного Чебурашку, поскольку это более удачный и уместный аксессуар. Об этом «Пятому каналу» заявил актер Александр Лыков на премьере фильма «Чебурашка 2».

По его словам, «это однозначно». Актер добавил, что ему сложно определить, как возникают тренды, как с Лабубу.

«Сейчас мне даже сложно определить, как это бывает, что происходит с вбросами, и как психологически люди реагируют. Люди вообще очень странно психологически на многие вещи реагируют. У нас же разное воспитание», — сказал Лыков.

Он отметил, что на восприятие таких вещей влияет возраст, воспитание и страна проживания.

В конце 2024 года Александр Лыков, известный по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», поделился секретами семейного счастья. Со своей супругой Аллой он вместе более 40 лет.

Несмотря на многочисленные испытания, Александр и Алла сохранили семью и воспитали двух детей. А сейчас участвуют в воспитании внука и трех внучек. По словам актера, секрет семейного счастья прост, и в первую очередь — это терпение.

Ранее звезда «Чебурашки» ответила Певцову на критику фильма.

