Актер Александр Лыков призвал россиян носить на сумках Чебурашек вместо Лабубу

Россиянам лучше носить на сумках не Лабубу, а отечественного Чебурашку, поскольку это более удачный и уместный аксессуар. Об этом «Пятому каналу» заявил актер Александр Лыков на премьере фильма «Чебурашка 2».

По его словам, «это однозначно». Актер добавил, что ему сложно определить, как возникают тренды, как с Лабубу.

«Сейчас мне даже сложно определить, как это бывает, что происходит с вбросами, и как психологически люди реагируют. Люди вообще очень странно психологически на многие вещи реагируют. У нас же разное воспитание», — сказал Лыков.

Он отметил, что на восприятие таких вещей влияет возраст, воспитание и страна проживания.

В конце 2024 года Александр Лыков, известный по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», поделился секретами семейного счастья. Со своей супругой Аллой он вместе более 40 лет.

Несмотря на многочисленные испытания, Александр и Алла сохранили семью и воспитали двух детей. А сейчас участвуют в воспитании внука и трех внучек. По словам актера, секрет семейного счастья прост, и в первую очередь — это терпение.

