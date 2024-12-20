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Актер Александр Лыков поделился секретом семейного счастья

Актер Лыков: секрет семейного счастья заключается в терпении
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер Александр Лыков, известный по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», недавно отметил 63-летие. В беседе с Tsargrad.tv артист поделился секретами семейного счастья. Со своей супругой Аллой он вместе более 40 лет.

Несмотря на многочисленные испытания, Александр и Алла сохранили семью и воспитали двух детей. А сейчас участвуют в воспитании внука и трех внучек. По словам актера, секрет семейного счастья прост, и в первую очередь — это терпение.

«Жизнь в браке заставляет нас ежедневно укрощать свое эго, бороться со своей гордыней, воспитать в себе любовь к ближнему. В одиночку это сделать гораздо сложнее. Знаете, однажды я вдруг понял: жена должна быть одна и на всю жизнь. Супруга – мой ангел-хранитель», — подчеркнул артист.

До этого Лыков рассказал о трудном периоде в своей жизни.

Он уточнил, что в 90-е годы работа артиста была совсем неприбыльной, поэтому приходилось работать в такси, чтобы прокормить семью. По словам актера, он попал в каст «Улиц разбитых фонарей» случайно: режиссер Александр Рогожкин встретил его у пивного ларька. Артист также добавил, что очень благодарен своей жене за то, что она поддерживала его в трудный период.

Ранее сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Матвей Лыков рассказал о своем герое в фильме «Майор Гром: Игра».

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