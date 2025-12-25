Долиной пообещали 260 кв. м кладовых после выселения из квартиры

Российская МегаСклад намерена бесплатно предоставить в аренду 260 кв. м кладовых для народной артистки России Ларисы Долиной после выселения из квартиры. Об этом в своих соцсетях сообщил основатель сервиса МегаСклад, Максим Повтарев.

Сеть self-storage складов, по его словам, может передать Долиной 26 кладовых помещений для временного хранения личных вещей.

«Встречайте Новый год в тепле, Лариса!», — пишет Повтарев.

Примерная сумма аренды такой площади, по оценкам сервиса, составит около 100 тысяч рублей в месяц.

Сервис также выразил готовность взять на себя издержки, связанные с логистикой вещей до места хранения.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказала, планирует ли Долина обжаловать решение о выселении.