Bearwolf хочет отсудить 18 млн рублей за хит Godzilla

Певица Bearwolf подаст в суд на продюсеров из-за песни Godzilla
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская) призналась, что намерена судиться из-за своей песни Godzilla. Об этом сообщает издание Super.

По словам Валерии, ставший вирусным трек не принес ей денег. Девушка утверждает, что лейбл «Слышно» не выполняет своих обязательств перед ней.

«Представители лейбла либо игнорируют меня, либо рассказывают фантастические байки про то, что у них заблокированы счета. Одновременно с этим открывая вакансии», — говорит Валерия.

Godzilla с июня 2024 года была в управлении ИП Кангро. Артистка утверждает, что компания должна ей 18 млн рублей с процентами, за выплатой которых она обратится в суд..

Валерия не сомневается, что бизнесмен Валентин Кангро присвоил эти деньги и полностью потратил их. Она также утверждает, что у предпринимателя есть долги перед другими артистами.

Кангро не комментировал обвинения.

Накануне рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил права на свой альбом «Город дорог», который бизнесмен Игорь Рыбаков хотел выкупить и уничтожить.

Ранне российская блогерша подала в суд на Малышеву.

