На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «СашиТани» призвал альтух знакомиться

Актер Гайдулян впервые принял участие в стриме и обратился к юным девушкам
true
true
true
close
TikTok

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрей Гайдулян впервые принял участие в стриме. Об этом сообщает издание Super.

Актер стал гостем на стриме у блогера Sasavot. Во время записи стрима за праздничным столом с другими гостями Гайдулян сделал в TikTok видеоселфи, в котором в шутку обратился к юным девушкам.

»Москва, альтухи, го знакомиться», — сказал он.

В августе Гайдулян приезжал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Гайдулян показал прогулку по крупнейшему городу Аляски Анкориджу и памятник Джеймсу Куку. Гайдулян также пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

В 2024 году Гайдулян заявил о разводе со второй женой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами