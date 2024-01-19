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Звезда «Сватов» пожаловался на недостаток общения из-за интернета

Актер Федор Добронравов заявил, что перестал общаться с друзьями из-за интернета

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Федор Добронравов пожаловался на то, что из-за развития интернета люди испытывают недостаток общения. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

«Раньше, чтобы что-то узнать у друга, я брал билет на автобус и ехал к нему. Сейчас мне не надо никуда ехать: даже если не дозвонился до друга, я в интернете могу узнать информацию. А раньше мы общались», — сказал он.

По словам Добронравова, в своей семье он старается хранить традиции семейных сборов — дети, актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы, и внуки собираются вместе в Новый год и в дни рождения.

«Это трудно, дети — и Витюшка, и Ванюшка — много снимаются и в театре играют, но мы все равно стараемся. Если кто-то выпадает, это для нас очень большое огорчение. Он потом звонит, извиняется, обещает в следующий раз обязательно быть», — говорит Добронравов.

Федор Добронравов заявлял в одном из недавних интервью, что считает семью основой всего, в том числе мира.

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