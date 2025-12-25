На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Пи Дидди потребовал выпустить его из тюрьмы

Рэпер Пи Дидди потребовал немедленного освобождения из тюрьмы
xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Американский рэпер и продюсер Пи Дидди (Пи Дидди, Diddy; настоящее имя — Шон Комбс) потребовал у суда пересмотреть решение о заключении его в тюрьму по обвинению во вовлечении женщин в проституцию. Об этом сообщает Variety.

Адвокаты артиста подали срочное обращение в Федеральный апелляционный суд Второго округа в Нью-Йорке.

По мнению Пи Дидди, судья проявил излишнюю суровость и допустил ошибку, вынося вердикт. Адвокаты отмечают, что обычно обвиняемых в таких же преступлениях сажают в тюрьму на срок до 15 месяцев, артиста же приговорили к 50 месяцам заключения.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

13 ноября Пи Дидди увеличили тюремный срок на один месяц. Это, как отметили журналисты, произошло на фоне слухов о нарушении рэпером нескольких тюремных правил.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди стал неузнаваем на тюремном фото.

