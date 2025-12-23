Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос» на Первом канале

Певица Анна Асти заболела и не смогла сниматься в новогоднем «Голосе»

Анна Асти (Анна Asti, настоящее имя Анна Дзюба) сорвала первый съемочный день 14 сезона песенного конкурса «Голос» на Первом канале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Съемки должны были начаться 23 декабря на Мосфильме — организаторы сняли павильон, смонтировали декорации, наняли команду, арендовали технику. В Москву приехали 108 участников и их сопровождающие, снимать проект планировали три дня подряд.

Срыв съемок по болезни члена жюри стал первым в истории проекта.

Предположительно, Дзюба заболела гонконгским гриппом. Она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39°, насморк и больное горло. Сейчас команда проекта решает, как поступить дальше.

Накануне Анна Asti открыла танцевальный караоке-бар в центре Москвы. Заведение расположено на Кузнецком мосту. Оно получило название «Сплетни by Anna Asti».

В декабре Первый канал объявил, что Asti стала новой наставницей 14 сезона шоу «Голос».