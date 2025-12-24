Бездомной звезде Nickelodeon помог бывший коллега по сериалу

Бездомная звезда сериала Nickelodeon «Рассекреченное руководство по выживанию в школе Неда» Тайлор Чейз нашел место в отеле благодаря помощи Дэниела Кертиса Ли — бывшего коллеги по шоу. Об этом пишет Daily Mail.
36-летний Чейз сыграл одного из второстепенных персонажей Мартина в шоу, шедшем с 2004 по 2007 год, а у 34-летнего Ли была главная роль — Саймона «Куки» Нельсона-Кука.
Узнав о тяжелом положении Чейза, Ли предоставил Чейзу теплое и чистое жилье в гостинице на время рождественских каникул.
По словам Ли, Чейз во время встречи с ним поговорил со своим отцом, что дало надежду на избавление бездомного актера от зависимостей и восстановление связей с семьей.
«Любовь — это все, что мы можем, мы действительно способны уделить другим немного времени, и я рад, что он смог наладить связь со своим отцом», — сказал Ли.
Кроме того, по словам Ли, мать попросила поклонников артиста не давать ему денег, чтобы избавить от соблазна потратить их на алкоголь и наркотики.
«Я действительно верю, что мы сможем поставить Тайлора на ноги, и я рад, что это происходит сейчас, в разгар сезона отпусков. Он часто в моем сердце, часто в моих мыслях», — заверил он.
Власти Риверсайда (штат Калифорния, США) уточнили, что пока неясно, как долго Чейз живет на улице. При этом в полиции отметили, что актер всегда готов сотрудничать с правоохранителями и не нарушает закон.
Кроме того, в администрации города подчеркнули, что сотрудники отдела общественной безопасности департамента полиции связываются с Чейзом не реже одного раза в неделю и всегда предлагают ему различные ресурсы, включая помощь с предоставлением временного жилья. От предложений он отказывается.
