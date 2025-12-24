На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсер напомнил «Звездам под капельницей» о трагедиях с Кельми и Осиным

Продюсер Дзюник заявил, что нельзя делать шоу из алкоголизма
true
true
true
close
Пятница

Продюсер Леонид Дзюник рассказал о своем отвращении к реалити-шоу формата «Звезды под капельницей». Его цитирует NEWS.ru.

По словам Дзюника, шоу вызывает у него отвращение, как будто ему показали по телевидению испражнения.

«Лечение алкоголизма — это очень интимное дело», — заявил он.

Продюсер напомнил, что телевидении уже было нечто подобное, когда шоумен Андрей Малахов отправлял звезд — Дану Борисову, Евгения Осина, Криса Кельми — в клинику реабилитации в Таиланд. Это не смогло предотвратить трагедий с Кельми и Осиным, которых не стало из-за зависимости, говорит он.

Накануне Бари Алибасову запретили пить алкоголь в Новый год. СМИ сообщили, что 78-летний продюсер недавно пожаловался врачам на сильные боли в животе.

Ранее бездомной звезде Nickelodeon помог бывший коллега по сериалу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами