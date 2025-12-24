Продюсер напомнил «Звездам под капельницей» о трагедиях с Кельми и Осиным

Продюсер Дзюник заявил, что нельзя делать шоу из алкоголизма

Продюсер Леонид Дзюник рассказал о своем отвращении к реалити-шоу формата «Звезды под капельницей». Его цитирует NEWS.ru.

По словам Дзюника, шоу вызывает у него отвращение, как будто ему показали по телевидению испражнения.

«Лечение алкоголизма — это очень интимное дело», — заявил он.

Продюсер напомнил, что телевидении уже было нечто подобное, когда шоумен Андрей Малахов отправлял звезд — Дану Борисову, Евгения Осина, Криса Кельми — в клинику реабилитации в Таиланд. Это не смогло предотвратить трагедий с Кельми и Осиным, которых не стало из-за зависимости, говорит он.

Накануне Бари Алибасову запретили пить алкоголь в Новый год. СМИ сообщили, что 78-летний продюсер недавно пожаловался врачам на сильные боли в животе.

