Бывшему мужу Кэти Перри предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Бывшему мужу Кэти Перри, актеру и комику Расселу Брэнду предъявили новые обвинения. Об этом сообщает AP.

Королевская прокурорская служба сообщила, что на Брэнда поступило еще одно обвинение в изнасиловании, а также в сексуальном домогательстве от двух женщин. Уточняется, что предполагаемые преступления произошли в 2009 году.

В апреле Расселу Брэнду предъявили обвинения по одному пункту в изнасиловании, непристойном нападении и оральном изнасиловании, а также по двум пунктам в сексуальном нападении. Расследование против экс-супруга певицы Кэти Перри начали в сентябре 2023 года. Обвинения касаются четырех разных женщин.

По данным следствия, Брэнд изнасиловал одну из женщин в 1999 году, совершил непристойное нападение на другую британку в 2001 году, орально изнасиловал и совершил сексуальное нападение на еще одну женщину в 2004-м. Знаменитость также обвинен в совершении сексуального нападения, которое произошло между 2004 и 2005 годами.

Ранее стали известны подробности личной жизни Водонаевой.