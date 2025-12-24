На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже у курьера украли сапфир стоимостью более ста тысяч евро

Le Figaro: в Париже украли сапфир, который стоит около 150 тыс. евро
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью около 150 тысяч евро. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Как уточняется, сапфир был лишь частью набора драгоценностей, предназначавшегося для ювелирного магазина. Личность злоумышленника, укравшего ценности, правоохранители французской столицы пока не установили.

Все произошло в понедельник, 22 декабря. Когда курьер вышел из своей машины, неизвестный ударил его по голове, забрал драгоценности и уехал на скутере. Пострадавший был госпитализирован. Расследованием, как уточняет газета, занимается бригада по борьбе с бандитизмом (BRB). Местонахождение украденного тоже пока не установлено, следует из материала.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления.

