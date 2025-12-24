Блогер Милана Хаметова рассказала, когда закончится ремонт в ее новом доме

Блогер Хаметова заявила, что ремонт в ее особняке закончится до Нового года

Блогер Милана Хаметова раскрыла, что ремонт в ее трехэтажном особняке, который она приобрела вместе с матерью Альбиной в 2023 году, закончится до Нового года. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Ремонт почти доделали. Все мои подписчики просят рум-тур. А я все говорю: «Вот сейчас ремонт закончим, и все сделаю». Но до Нового года должны уже все закончить. Конечно, там есть, что доработать, например, моя комната. Но думаю, что это будет уже самый финальный этап», — поделилась Хаметова.

По словам Миланы, они вместе с мамой планируют праздновать грядущий Новый год уже в новом доме. Компанию им составят подруга блогера и приятельница ее родительницы.

Хаметова добавила, что ремонтом и всеми финансовыми вопросами занимается только ее мама. Новый особняк блогера будет выполнен в классическом стиле.

«Советуется со мной в каких-то моментах. А так я ей полностью доверяю, у нее прекраснейший вкус. Мне очень нравится, как она все делает, все очень красиво», — отметила блогер.

В 2024 году Милана Хаметова рассказала, что четыре года копила на дом в Москве. Она приобрела особняк в 13-летнем возрасте. Позже блогер призналась, что после покупки дома ей уже не о чем мечтать.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич купили квартиру.