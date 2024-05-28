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Блогерша Милана Хаметова рассказала, как заработала на дом в 13 лет

Блогерша Милана Хаметова призналась, что четыре года копила на дом в Москве

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milana_khametova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Милана Хаметова призналась в VK-шоу «ТОП», что четыре года копила на дом в Москве.

Хаметова призналась, что в эти четыре года она вместе с матерью копила на дом. Они смогли приобрести недвижимость в декабре 2023 года. На тот момент блогерше было 13 лет. 5 марта ей исполнилось 14 лет.

«Новый год мы уже отпраздновали в новом доме», — поделилась знаменитость.

Известно, что блогерша купила трехэтажный особняк. В 2023 году Хаметова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30», став самой молодой номинанткой. При этом точная сумма ее заработка неизвестна.

С 2020 года Хаметова сотрудничает с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Тогда Манукян создал свой TikTok-хаус, в котором обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

Ранее актриса сериала «Интерны» лишилась дома в Пятигорске.

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