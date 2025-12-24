На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»

Сериал «Сергий против нечисти. Зов предков» выйдет 5 января
true
true
true
close
KION

Сериал «Сергий против нечисти. Зов предков» выйдет 5 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В новых сериях капитан полиции Катя Земцова найдет новые зацепки в деле о пропаже своих родителей. Расследование приводит ее и Сергия в Татарстан.

В новом сезоне зрители увидят персонажей и существ, вдохновленных татарской мифологией. Их образы основаны на народных легендах и переосмыслены в жанре современного городского фэнтези.

Исполнительница главной роли Лукерья Ильяшенко рассказала, что ее героиня становится взрослее и начинает задаваться вопросами о своем будущем.

«Мне было интересно сыграть именно эту арку: взросление каждой женщины — когда она сначала влюбляется, готова терпеть слабости любимого только потому, что он ей нравится, а потом вдруг понимает — время идет, и нужны более серьезные отношения, более взрослый подход к жизни вдвоем», — поделилась актриса.

Режиссер сериала — Кирилл Кузин. В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Аскар Ильясов, Артур Ваха, Роза Хайруллина, Александра Ревенко, Сергей Степин, Наталья Тетенова, Евгений Шварц, Андрей Трушин и Алексей Розин.

Ранее сообщалось, что актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами