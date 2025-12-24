Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»

Сериал «Сергий против нечисти. Зов предков» выйдет 5 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В новых сериях капитан полиции Катя Земцова найдет новые зацепки в деле о пропаже своих родителей. Расследование приводит ее и Сергия в Татарстан.

В новом сезоне зрители увидят персонажей и существ, вдохновленных татарской мифологией. Их образы основаны на народных легендах и переосмыслены в жанре современного городского фэнтези.

Исполнительница главной роли Лукерья Ильяшенко рассказала, что ее героиня становится взрослее и начинает задаваться вопросами о своем будущем.

«Мне было интересно сыграть именно эту арку: взросление каждой женщины — когда она сначала влюбляется, готова терпеть слабости любимого только потому, что он ей нравится, а потом вдруг понимает — время идет, и нужны более серьезные отношения, более взрослый подход к жизни вдвоем», — поделилась актриса.

Режиссер сериала — Кирилл Кузин. В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Аскар Ильясов, Артур Ваха, Роза Хайруллина, Александра Ревенко, Сергей Степин, Наталья Тетенова, Евгений Шварц, Андрей Трушин и Алексей Розин.

