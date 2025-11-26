Аглая Тарасова пожертвовала 200 тыс. рублей в фонд защиты от наркотиков

Актриса Аглая Тарасова сделала пожертвования в фонд защиты от наркотиков. Об этом сообщает iz.ru.

Тарасова отправила два доната по 100 тысяч рублей в благотворительный фонд «Защити детей от наркотиков». По словам адвоката актрисы, эти деньги пойдут на лечение наркозависимых и на профилактические беседы.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей может грозить до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

На суде в сентябре актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка, и именно для них она якобы провезла наркотик через границу. В ноябре Тарасова признала вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Цыганова и Снигирь допросят по делу Аглаи Тарасовой.