На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аглая Тарасова пожертвовала 200 тыс. рублей в фонд защиты от наркотиков

Актриса Аглая Тарасова сделала пожертвования в фонд защиты от наркотиков
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова сделала пожертвования в фонд защиты от наркотиков. Об этом сообщает iz.ru.

Тарасова отправила два доната по 100 тысяч рублей в благотворительный фонд «Защити детей от наркотиков». По словам адвоката актрисы, эти деньги пойдут на лечение наркозависимых и на профилактические беседы.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей может грозить до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

На суде в сентябре актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка, и именно для них она якобы провезла наркотик через границу. В ноябре Тарасова признала вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Цыганова и Снигирь допросят по делу Аглаи Тарасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами