Зендея два часа объясняла Роберту Паттинсону сцену, которая «сводила его с ума»

На съемках фильма «Драма» актера Паттинсона вывела из себя прямолинейная фраза

Американская актриса Зендея два часа объясняла своему британскому коллеге Роберту Паттинсону одну из сцен их нового фильма «Драма». Об этом сообщает Independent.

39-летний Паттинсон и 28-летняя Зендея в «Драме» Кристоффера Боргли сыграют пару, чей роман принимает неожиданный поворот перед свадьбой.

«У нас была сцена, которая сводила меня с ума. Я отчаянно искал ее смысл, писал страницы и страницы текстового анализа», — вспоминает он.

Накануне съемок актер позвонил Зендее.

«Я поделился с ней своими сомнениями, мы говорили два часа, и через некоторое время она очень спокойно дала мне понять, что эта строчка говорит только что, что говорит, что в ней нет никакого скрытого смысла», — говорит Паттинсон.

«Вот о чем я сходил с ума три дня», — добавил он.

Недавно Паттинсон заявил, что уснул с ножами в руках из-за просмотра хоррора.

Ранее Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях.