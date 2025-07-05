Звезда Comedy Woman сыграла вторую свадьбу

Актриса и юмористка Елена Борщева сообщила в Telegram-канале, что отпраздновала с мужем 20-летие брака.

Борщева замужем за фитнес-тренером и мастером спорта по физической культуре Валерием Юшкевичем. В честь юбилея бракосочетания супруги решили сыграть свадьбу во второй раз. Они начали торжество с поездки по Москве на красном Cadillac 1963. Затем они отправились в ЗАГС.

«Многие были удивлены, что мы снова идем в ЗАГС, но сейчас для юбиляров делают такое торжество, и это было очень трогательно!» — отметила артистка.

Борщева сыграла вторую свадьбу в окружении близких друзей. Их дети осыпали супруг лепестками цветов, когда они вошли в загс. Пара заново расписалась под звуки живой музыки.

«Свадебный регистратор Тамила прочла наши самые яркие события, которые случились за эти 20 лет, мы снова сказали друг другу «да», расписались в книге юбиляров, нам выдали свидетельство, как когда-то обменялись кольцами и, конечно, под крики «горько» поцеловались!» — поделилась актриса.

По словам Борщевой, после ЗАГСа они продолжили торжество в ресторане.

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