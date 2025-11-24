На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в 85 лет
Jan Kling/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса.

«Он был скрытой жемчужиной, но участвовал во многих знаменитых проектах. Он всегда был увлечен музыкой. Уже будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — рассказал Маттиас.

Участник коллектива играл на саксофоне и флейте. Его исполнение можно услышать на альбомах Super Trouper и The Visitors. Именно Клингу принадлежит и флейтовое вступление к знаменитой композиции ABBA Fernando.

Кроме ABBA, Клинг работал с Бьерном Скифсом, Тедом Гердестадо и другими артистами.

23 ноября стало известно о смерти скрипача оркестра «Геликон-оперы» Николая Жеренкова, который был старейшим сотрудником театра. Там назвали трудолюбие, преданность театру и искреннюю любовь к музыке Жеренкова примером для всех артистов. Музыканта не стало в возрасте 72 лет.

Ранее умер звезда культовых фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кир.

