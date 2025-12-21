На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер ST заявил, что в России не нужны патриотические чарты

Рэпер ST призвал не выделять патриотически настроенных артистов
Росгвардия

Рэпер ST (Александр Степанов – настоящее имя) заявил в беседе с kp.ru, что нужно перестать выделять патриотически настроенных артистов в отдельную музыкальную сферу.

Степанов считает, что патриотизм должен быть внутри музыканта, вне зависимости от жанра. По мнению певца, также не нужны отдельные патриотические чарты.

«Просто в какой-то момент должно произойти понимание, что если артист любит свою страну, то это нормально, это естественно. Что касается того, что кто-то может паразитировать на этой теме, так лучше пусть на этом, чем на очередном рассказе, какой он крутой, замечательный, или о пропаганде чего-либо. Все равно на вершине оказываются те песни, которые идут от души», — поделился исполнитель.

По словам Степанова, бойцы СВО не пускают к себе тех артистов, которые пытаются отбеливать свою репутацию за счет них.

В сентябре 2024 года Степанов выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Артист рассказал, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина».

Ранее пятилетняя дочь рэпера ST свалилась со ступеней и ударилась головой.

