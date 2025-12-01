На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пятилетняя дочь рэпера ST свалилась со ступеней и ударилась головой

Жена рэпера ST Васильева сообщила, что ее дочь получила травму
true
true
true
close
Telegram-канал «Радио Ассоль»

Жена рэпера ST, блогерша Ассоль Васильева, рассказала в Telegram-канале, что ее дочь получила травму.

Пятилетняя дочь ST Эстель ударилась головой во время игры. Она оступилась и свалилась со ступенек. Васильева показала кадры с дочерью с синяком.

«Материнские будни — это не только красивые картинки, бывает всякое: и падения, болезни, усталость, но все плохое проходит, а счастливых моментов и смеха все же гораздо больше! Пусть детки будут здоровы!» — заявила жена артиста.

Блогерша Ассоль Васильева и рэпер ST (Александр Степанов — настоящее имя) поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. В январе 2024-го у пары появилась на свет вторая дочь. Малышку назвали Эльзой.

Имя второй дочери придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

Ранее вдова Караченцова после слухов о госпитализации рассказала, где была вместо больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами