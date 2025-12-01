Пятилетняя дочь рэпера ST свалилась со ступеней и ударилась головой

Жена рэпера ST, блогерша Ассоль Васильева, рассказала в Telegram-канале, что ее дочь получила травму.

Пятилетняя дочь ST Эстель ударилась головой во время игры. Она оступилась и свалилась со ступенек. Васильева показала кадры с дочерью с синяком.

«Материнские будни — это не только красивые картинки, бывает всякое: и падения, болезни, усталость, но все плохое проходит, а счастливых моментов и смеха все же гораздо больше! Пусть детки будут здоровы!» — заявила жена артиста.

Блогерша Ассоль Васильева и рэпер ST (Александр Степанов — настоящее имя) поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. В январе 2024-го у пары появилась на свет вторая дочь. Малышку назвали Эльзой.

Имя второй дочери придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

