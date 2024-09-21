Рэпер ST выступил в зоне СВО

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Пятый канал».

Музыкант уточнил, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». Во время поездки он побывал в нескольких пунктах, поговорил с военнослужащими и спел с ними вместе.

Трек «Дай ему сил» ST выпустил зимой 2024 года. Главный герой песни — мужчина, охраняющий границы. В клипе на композицию два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин.

Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила / С ним, с ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило», — поется в песне.

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