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Рэпер ST выступил в зоне СВО

Рэпер ST спел перед российскими военными в зоне СВО

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st_stoizsta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Пятый канал».

Музыкант уточнил, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». Во время поездки он побывал в нескольких пунктах, поговорил с военнослужащими и спел с ними вместе.

Трек «Дай ему сил» ST выпустил зимой 2024 года. Главный герой песни — мужчина, охраняющий границы. В клипе на композицию два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин.

Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила / С ним, с ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило», — поется в песне.

Накануне в Госдуме рассказали, какие артисты не нужны на СВО.

Ранее Чичерина выступила для военнослужащих в зоне СВО.

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