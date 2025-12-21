Мария Погребняк о бывшем муже: «Есть обиды и претензии»

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в Telegram-канале, что не намерена оскорблять своего бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка.

Погребняк объяснила, что ради детей не планирует публично выставлять себя «замечательной», а экс-супруга — плохим человеком. Она выступила против «публичной порки» бывших мужей и жен.

«Конечно, есть обиды и претензии — как и у любой женщины после развода. Но это мои чувства, и я не собираюсь трясти бельем. Особенно из-за сыновей. Они любят папу, гордятся им — и я никогда не разрушу эту веру», — подчеркнула блогерша.

Мария и Павел Погребняк развелись в 2023 году. В их браке родилось трое сыновей. 1 сентября 2024 года модель официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Игорем Головинским. А через четыре дня она родила сына, которого назвала Владимиром.

В декабре 2025-го Мария Погребняк выступила против домашних родов. Модель назвала недопустимым рожать дома и призвала запретить эту практику. Она подчеркнула, что подобное решение может быть опасно как для матери, так и ребенка.

Ранее Мария Погребняк показала иконы, которые написала в восемь лет.