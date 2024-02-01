В крови «Пухляша» из Little Big не нашли следы наркотиков

В крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанная с нарушением деятельности эндокринных желез. Это стало причиной, как отмечает Telegram-канал, почему танцора не стало.

Дмитрия Красилова нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Единственной наследницей Красилова стала его мать Галина. Также у артиста есть старшая сестра, которая также живет в алтайском городе Заринск. Танцор приобрел двухкомнатную квартиру в новом доме в районе Чертаново Южное.

Известно, что Красилов незадолго до своего трагического финала планировал встречу Нового 2024 года. Артист предполагал, что в новогодние праздники уделит время маме, и не знал, с кем будет встречать Новый год.

В декабре два финальных выпуска шоу «Фантастика» посвятили Красилову, где он был членом жюри. По словам продюсера Первого канала Дмитрия Аксюта, артист был душой проекта. Он назвал танцора неравнодушным и максимально включенным в съемочный процесс.

Ранее знакомая семьи рассказала об отношениях «Пухляша» с мамой.