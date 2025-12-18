На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо агентство, которое занималось продажей квартиры Долиной

Продажей квартиры Долиной занималось международное агентство Whitewill
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной занималось международное агентство Whitewill. Об этом говорится в определении, опубликованном Верховным судом России.

«13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе «Циан» агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение», — сказано в нем.

На сайте Whitewill говорится, что агентство специализируется на продаже элитной недвижимости. Офисы располагаются в Дубае и Лондоне.

Также из определения суда известно, что Whitewill вернуло Долиной комиссионные в размере трех миллионов рублей.

До этого РИА Новости, ссылаясь на определение ВС РФ, писало, что Долина сама просила своего помощника скрывать информацию о продаже квартиры от ее семьи, называя саму сделку «фиктивной». Помощник был опрошен по делу в качестве свидетеля. Сообщается, что он интересовался у Долиной о сделке, поскольку вся семья певицы была осведомлена о существовании объявления о продаже на соответствующей платформе.

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.

Скандал вокруг Долиной
