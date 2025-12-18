Юрий Антонов отказался приютить Долину: «Сама разберется»

Певец Юрий Антонов заявил, что не согласился бы приютить Долину

Народный артист России Юрий Антонов заявил в беседе с изданием «Абзац», что не согласился бы приютить Ларису Долину.

«Есть такие вещи интимного характера. Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», – заявил певец.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

18 декабря Верховный суд установил, что единственным мотивом Долиной было сохранение своей безопасности. Согласно экспертизе, певица является жертвой преступления.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь Долиной.