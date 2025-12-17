На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу

Лурье в эфире «Пусть говорят» рассказала, что отметила с семьей свою победу
Кирилл Зыков/РИА Новости

Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что празднует победу. Об этом сообщает «Первый канал».

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу... Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала она.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

