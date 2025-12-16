На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киркоров рассказал, как справлялся хейтом в свой адрес

Певец Филипп Киркоров заявил, что сталкивался с травлей много раз
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что неоднократно сталкивался с хейтом в свой адрес и успешно с ним справлялся. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«По поводу травли — я это проходил неоднократно, и, как птица Феникс, воскресал всегда и летел дальше. Я окунался в работу, в творчество», — поделился певец.

По словам Киркорова, трудности преследовали его еще с начала творческой карьеры. В прошлом артисту запрещали записывать пластинки, не показывали его на первых «Голубых огоньках», а требования к сценическим костюмам и внешнему виду становились дополнительными препятствиями. Однако певец признался, что такие испытания лишь закаляли его.

Киркоров отметил, что никогда не сталкивался с депрессией и не нуждался в помощи психиатра из-за хейта.

Недавно Филипп Киркоров раскрыл секрет своего привлекательного внешнего вида. Он поблагодарил родительские гены. Артист также рассказал, что ухаживает за волосами, а зубы у него «свои», а не виниры, как иногда думают поклонники.

Ранее протеже Филиппа Киркорова отказалась от продюсирования певцом.

