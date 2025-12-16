На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвелина Бледанс на Новый год готовит блюда своих предков

Эвелина Бледанс рассказала, что в Новый год готовит блюда из своего детства
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что Новый год для нее – это возможность вернуться в детство. Для этого ощущения звезда создает соответствующую атмосферу и готовит блюда, которые готовили ее мама и бабушка, рассказала она Общественной Службе Новостей.

По словам Бледанс, на новогоднем столе ее семьи всегда есть традиционные угощения – селедка под шубой, оливье, а также мандарины, шоколад и орехи.

«Все это меня возвращает в детство, когда тебя ничего не заботит, кроме подарков, прихода Деда Мороза и вкусных лакомств», — добавила ведущая, отметив, что всегда старается готовить блюда, которые в детстве на праздничный стол подавали ее мама и бабушка.

Звезда добавила, что в полночь всегда загадывает желания, которые часто сбываются.

До этого знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что во время новогодних праздников часто устраивает гастрольные туры и выступает с концертами. Но в этот раз он решил изменить подход к празднику и остаться со своей семьей. При этом совсем от выступлений он не откажется – просто их будет не так много.

Ранее Шура назвал самым лучшим Новый год, проведенный в тюрьме с бездомными.

