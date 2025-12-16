На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Талызина рассказала, какой будет Мальвина в новом «Буратино»

Актриса Талызина: Мальвина в новом «Буратино» осталась легким персонажем
Актриса Анастасия Талызина рассказала, какой будет Мальвина в новом фильме Игоря Волошина «Буратино». Артистку цитирует ТАСС.

По словам Талызиной, к съемкам она готовилась полгода, много репетировала с режиссером, находилась в поиске образа своей героини. Пересматривать предыдущие экранизации сказки она не стала, чтобы сделать по-своему. Кроме того, добавила актриса, ее Мальвина осталась легким персонажем без дополнительных современных смыслов.

«Мне не хочется рассматривать Мальвину в разрезе социальных аспектов. Для меня это прежде всего сказочный, легкий персонаж, и я не хотела утяжелять образ дополнительными смыслами», — говорит артистка.

При этом сам фильм, подчеркнула она, получился волшебным, многослойным и даст зрителю пищу для размышлений. По мнению Талызиной, после просмотра картины зритель должен выйти из зала «с чистым, наполненным, добрым сердцем».

Сказка «Буратино» снята по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Премьера картины состоится 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что Саша Петров споет в Новый год на Первом канале песню из «Буратино».

