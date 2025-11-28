В ДТП с автобусом известной певицы пострадали 23 человека

В Бразилии в ДТП с автобусом певицы Алвес пострадали десятки человек

В Бразилии в результате аварии с участием пяти автомобилей, среди которых был автобус певицы Аманды Алвес, пострадали 23 человека. Об этом сообщает издание Metropoles.

ДТП произошло ранним утром 28 ноября в Сан-Паулу на шоссе Каштелу-Бранку. В автобусе певицы пострадали 15 человек, была ли она внутри, пока неизвестно.

Виновником аварии стал грузовик, который по неизвестным причинам врезался в заднюю часть тягача с полуприцепом. В результате этого автомобиль остановился на обочине, но грузовик перевернулся. Затем в перевернувшийся автомобиль врезался другой грузовик и остановился на разделительной полосе шоссе. Автобус, ехавший рядом с ними, также столкнулся с первыми перевернувшимся грузовиком и боком автомобиля Toyota SW4, остановившимся на обочине.

В каждом из грузовиков находился только водитель. В легковом автомобиле SW4 были пять человек, а в автобусе — 15. 21 пострадавший получили легкие травмы, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

