Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером перед премьерой нового «Аватара»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон официально стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Этот рубеж Кэмерон преодолел за несколько дней до премьеры своего нового фильма «Аватар: Огонь и пепел», третьей части франшизы «Аватар», в которую входят «Аватар» 2009 года (самый кассовый фильм всех времен с $2,9 млрд, собранными в прокате) и «Аватар: Путь воды» 2022 года (третий самый кассовый фильм всех времен с $2,3 млрд).

«Начиная с 1980-х годов, с «Терминатора» и «Чужих», и заканчивая «Титаником» и первыми двумя фильмами «Аватар», фильмы Кэмерона в совокупности собрали в мировом прокате почти $9 млрд, и его доля в этих доходах составляет основную часть личного состояния, которое, по оценкам Forbes, сейчас составляет $1,1 млрд. Это ставит Кэмерона в крайне короткий список кинематографистов, достигших статуса миллиардера — рядом с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри», — пишет издание.

Forbes предполагает, что Кэмерон заработает на новом «Аватаре» не менее $200 млн (до вычета налогов и сборов).

В начале декабря стало известно, что российские кинотеатры отказались от параллельного проката «Аватара 3» в Новый год.

Ранее звезды «Хроник Нарнии» воссоединились спустя 20 лет.