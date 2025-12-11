На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезды «Хроник Нарнии» воссоединились спустя 20 лет

Актеры фильма «Хроники Нарнии» сфотографировались через 20 лет после съемок
true
true
true
close
georgiehenley/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актеры «Хроник Нарнии» воссоединились в 20-ю годовщину выхода фильма. Актриса Джорджи Хенли поделилась снимками реюниона на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фильм 2005 года был снят по мотивам книги Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» в Новой Зеландии. Джорджи Хенли воплотила на экране Люси, Уильям Мозли снялся в роли Питера, Анна Попплуэлл — в роли Сьюзен, Скандар Кейнс — в роли Эдмунда.

Хенли показала снимок, на котором вся четверка запечатлена в детском возрасте, и недавний кадр, сделанный в ресторане на встрече. На обоих кадрах присутствует и режиссер фильма Эндрю Адамсон.

«20 лет! Нам пришлось воссоздать это фото в августе, когда Эндрю был в Лондоне. У меня действительно нет слов, чтобы поблагодарить тебя, Эндрю, за то, что ты создал настоящую живую магию и позволил нам стать ее частью», — написала актриса.

Весной стало известно, что актриса Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг.

Ранее российские кинотеатры отказались от «Аватара 3» в Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами