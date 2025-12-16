В команде Киркорова ответили на сообщения об объявлении в розыск на Украине

Представитель Киркорова Успенская: певец не слышал об объявлении в розыск на Украине

В команде народного артиста России Филиппа Киркорова ответили на сообщения об объявлении певца в розыск на Украине. Издание NEWS.ru цитирует пресс-секретаря исполнителя Екатерину Успенскую.

По словам Успенской, Киркоров еще отдыхает после недавнего выступления и не слышал об объявлении его в розыск.

«Но я уверена, что он эти бредни комментировать не будет», — поделилась мнением она.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Киркорова в розыск, информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь теперь.

28 октября в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение из-за шоу в Крыму и ДНР.

В 2022 году, добавили украинские правоохранители, российский исполнитель посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Ранее на Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву.