Валерия могла петь «Губки бантиком»

Продюсер Пригожин заявил, что покупал трек «Губки бантиком» для Валерии
Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью блогерше Наташе Гасанхановой, что изначально покупал песню «Губки бантиком» для жены — певицы Валерии.

Пригожин отметил, что приобрел композицию за $3 тысячи. В итоге он решил ее подарить Кристине Орбакайте. Продюсер объяснил, что в тот период у Валерии уже было много хитов. К примеру, «Часики».

«В принципе, этот хит Лере тоже не помешал бы. Но Кристине оно подошло. И прямо легло на нее. Поэтому мы с Кристиной выпускали два или три альбома. Я финансировал клипы. Компания, в которой я работал. Мы очень хорошо с ней работали», — поделился шоумен.

Пригожин назвал Орбакайте прекрасным и комфортным человеком. Он добавил, что дружил с певицей, но на данный момент не общается с ней.

«Время нас разделило. У меня есть отношение к определенным людям. А она с ними в родственных отношениях состоит. Поэтому появилось такое непонятное время, когда мы не общаемся. В том числе по политическим взглядам», — рассказал продюсер.

Ранее Кушанашвили оказался шокирован качеством «Интервидения».

