Волочкова решила скопировать Памелу Андерсон

Балерина Волочкова заявила, что будет стареть по примеру Памелы Андерсон
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что поддерживает позицию американской актрисы Памелы Андерсон, которая решила отказаться от вмешательств в пользу естественного старения. Как призналась танцовщица в беседе с Общественной Службой Новостей, она решила последовать по ее пути и также отказаться от всяческих процедур по омоложению, включая пластические операции.

Рассказывая о своем выборе, балерина также привела в пример Майю Плисецкую, отметив, что даже в зрелом возрасте она имела спортивную, подтянутую фигуру, а морщинки на лице нисколько ее не портили, а лишь придавали шарм.

«Я прекрасно понимаю Памелу Андерсон. Она в свое время уже доказала, что она невероятно сексуальная женщина, теперь она хочет быть красивой, но натуральной, — добавила балерина. — И я ее в этом стремлении понимаю. Я тоже буду стареть естественно и без косметологических процедур».

Напомним, недавно Памела Андерсон заявила, что взломала код красоты в Голливуде. Она рассказала, что важно чувствовать себя уверенно за то, какая ты есть, а также отказаться от критики – как себя, так и окружающих.

Ранее хирург назвал самые популярные запросы на пластику после развода.

