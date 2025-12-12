Волочкова решила скопировать Памелу Андерсон

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что поддерживает позицию американской актрисы Памелы Андерсон, которая решила отказаться от вмешательств в пользу естественного старения. Как призналась танцовщица в беседе с Общественной Службой Новостей, она решила последовать по ее пути и также отказаться от всяческих процедур по омоложению, включая пластические операции.

Рассказывая о своем выборе, балерина также привела в пример Майю Плисецкую, отметив, что даже в зрелом возрасте она имела спортивную, подтянутую фигуру, а морщинки на лице нисколько ее не портили, а лишь придавали шарм.

«Я прекрасно понимаю Памелу Андерсон. Она в свое время уже доказала, что она невероятно сексуальная женщина, теперь она хочет быть красивой, но натуральной, — добавила балерина. — И я ее в этом стремлении понимаю. Я тоже буду стареть естественно и без косметологических процедур».

Напомним, недавно Памела Андерсон заявила, что взломала код красоты в Голливуде. Она рассказала, что важно чувствовать себя уверенно за то, какая ты есть, а также отказаться от критики – как себя, так и окружающих.

Ранее хирург назвал самые популярные запросы на пластику после развода.