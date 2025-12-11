На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чурикова застряла с Губерниевым в Сибири: «Очень надо в Москву»

Телеведущая Чурикова не смогла вылететь из Ханты-Мансийска из-за закрытого неба
Telegram-канал Яна_Чу

Телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев застряли в Ханты-Мансийске из-за закрытого неба над Москвой. Об этом Чурикова сообщила в своем Telegram-канале.

Звезды участвовали в праздновании 95-летия Югры. После этого их рейс в Москву был перенесен на два дня — на 13 декабря.

«Должны были вылететь сегодня утром в Москву, но новости вы и без меня читаете. Наш рейс перенесли аж на 13 декабря. Но нам очень надо в Москву (а Губеру и вообще в Тюмень), поэтому стараемся сейчас добираться на перекладных», — сказала Чурикова.

Затем она рассказала, что им с Губерниевым удалось добраться до Сургута, чтобы все-таки прилететь в Москву вовремя.

11 декабря российские средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны, за этот период над Брянской областью были сбиты 13 дронов, над Московским регионом — 10. Еще четыре беспилотника перехватили над Калужской областью, три — над Тульской и два — над Курской.

Ранее Кристина Агилера застряла в сломанном лифте на Эйфелевой башне.

